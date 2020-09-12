الوداد يفسخ عقد مدربه جاريدو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم فسخ عقد مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو بالتراضي على خلفية تردي نتائج الفريق، بعد أقل من سبعة أشهر على تعيينه خلفاً للفرنسي سيباستيان دوسابر.

ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع عقده المدرب الإسباني مع رئيس النادي سعيد الناصيري على خلفية النتائج الهزيلة التي يحققها الفريق وعقب التعادل أمام الجيش الملكي 1-1 في المباراة المؤجلة من المرحلة 22 من الدوري المغربي.

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ويحتل الوداد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 22 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن الرجاء المتصدر، علماً بأنه يملك مباراة مؤجلة.

كما يتعين عليه مواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أكتوبر المقبل.

وكان جاريدو (51 عاماً) تعاقد مع النادي المغربي في فبراير الماضي بموجب عقد لمدة عام ونصف العام لم يصل إلى خواتيمه، ليصبح ثالث مدرب يغادر منصبه مع الفريق في غضون عام .