شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الشيخاوي بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب ياسين الشيخاوي مهاجم النجم الساحلي التونسي لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد. وقالت إذاعة جوهرة التي تبث من سوسة معقل النجم الساحلي «تأكدت إصابة قائد الفريق ياسين الشيخاوي والتي ثبتت من خلال الاختبارات». وتم دعوة جميع أفراد الفريق لإجراء الاختبارات الضرورية.

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