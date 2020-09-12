شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الجزائري في 20 نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الحكومة الجزائرية السماح بانطلاق الموسم الجديد من دوري كرة القدم «بدون جمهور» اعتباراً من الجمعة 20 نوفمبر. أما العودة للتدريبات بالنسبة «للاختصاصات الرياضية الجماعية، المعنية بالمنافسات الدولية»، فستكون ابتداء من 13سبتمبر. وكانت توقفت كل الأنشطة الرياضية ابتداء من 16 مارس/آذار الماضي.

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