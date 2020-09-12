وسام سعدون يجدد تعاقده مع نفط ميسان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد :زيدان الربيعي

جددت الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان الرياضي تعاقدها مع قائد فريقها الكروي الاول وسام سعدون، لكي يقود الفريق في منافسات الموسم الكروي المقبل الذي سينطلق في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لنادي نفط ميسان الرياضي، ان الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان الرياضي قررت تجديد تعاقدها مع قائد فريقها الكروي وسام سعدون.

يشار إلى أن اللاعب وسام سعدون، كان قد فاز قبل مواسم عدة بلقب هداف الدوري العراقي، كما دعي إلى تمثيل المنتخب العراقي الأول.

ويقود فريق نفط ميسان نجم الكرة العراقية السابق رزاق فرحان الذي حل بديلاً للمدرب السابق أحمد دحام الذي قدم استقالته في نهاية الموسم الماضي