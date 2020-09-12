شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يخسر البوسني ساريتش في دوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي
أعلن أهلي جدة إصابة لاعبه البوسني الفيس ساريتش بقطع في الرباط الصليبي للركبة وبالتالي غيابه عن صفوف الفريق لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ويحاول الأهلي كسب استثناء من الاتحاد الآسبوي لاستبدال اللاعب في دوري أبطال آسيا الذي يستأنف الاثنين المقبل في الدوحة بنظام التجمع.
ووفقاً لمصادر خاصة قد لايتم قبول طلب الأهلي لأن لوائح البطولة لا يوجد فيها بند استبدال أي لاعب بعد رفع القوائم النهائية.
وأصيب ساريتش في آخر مباراة دورية للأهلي أمام الرائد الأربعاء الماضي ، وحينها كانت القوائم قد رفعت رسمياً.
واصبحت قائمة الأهلي الأجنبية تضم ثلاثة لاعبين فقط هم السوري عمر السومة والألماني مارين والبرازيلي ليما.
ويخوض أهلي جدة الذي يتصدر المجموعة الأولى بأربع نقاط مباراته القادمة أمام الشرطة العراقي يوم الاثنين المقبل.
يجدر الذكر بأن جميع الأندية السعودية (النصر والهلال والأهلي والتعاون) وصلت إلى الدوحة يوم الخميس، وتكفلت وزارة الرياضة بسكنها بعد دفع 2.6 مليون ريال بالإضافة لدعم كل ناد مشارك بمبلغ مليون ريال.
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