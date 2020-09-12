اعتزال الهلالي الوحيد الذي صفق له جمهوري النصر والاتحاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض-عيسى الحكمي

من النادر أن تجد لاعباً يحصل على اتفاق المناصرين والمنافسين عليه ،إلا في حالات نادرة ،منها الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان والرسام الإسباني أنيستا،وفي عالم الكرة العربية يبرز النجم السعودي محمد الشلهوب الذي قرر الخميس 10 سبتمبر/أيلول تعليق القميص الذي يحمل ذات الرقم بعد مسيرة استمرت 27 عاماً دافع خلالها عن لونين لا ثالث لهما ،ناديه الهلال والمنتخب السعودي ،ومع ذلك كسب الشلهوب تصفيق جميع الألوان الأخرى ،التي قبلت طبيعته الجاذبة ،وطيبته الزائدة ،وأخلاقه العالية ،ومهاراته الفريدة، ونجوميته المؤثرة.

أطلق على الشلهوب لقبي المحبوب والموهوب، وهو الهلالي الوحيد الذي صفق له جمهور النصر المنافس التقليدي ل"الزعيم"، وجمهور الاتحاد.

كما ان الشلهوب الذي ركض حتى سن الأربعين دون النظر لرقم العمر ،آمن بعمر العطاء والإنجاز فكان الفوز والتتويج عنوانا بارزا في جميع محطاته الكروية،فتخيلوا أن اللاعب الذي يحمل جينات أصحاب القدم اليسرى التي لطالما ارتبطت بكبار اللاعبين كمارادونا وميسي،وبتكوين طولي قصير يجعله ممن يقول عنه المعلقون "القصير المكير"، ارتبط اسمه بالبطولات منذ ان بدأ مسيرته وحتى قرر التوقف.

مسيرة الشلهوب بدأت مع كرة القدم عام 1993 عبر ناشئي الهلال وفي نفس العام احتفل بتحقيق بطولة الدوري السعودي للناشئين لتبدأ الحكاية وبدأت الناس تتحدث عن قادم هلالي اسمه محمد الشلهوب.

تدرج النجم المولود في مدينة الرياض والمهووس بمانشستر يونايتد في فئات الهلال السنية صاعداً بسرعة الصاروخ ليصبح ضمن كتيبة الفريق الأول 1999 وفي نفس العام بدأ الاحتفال بالألقاب مع كبار الأزرق.

في عام 2000 استدعاه التشيكي ماتشالا للمنتخب السعودي الأول المشارك في كأس آسيا 2000 ليخوض مباراته الدولية الأولى ضد أوزبكستان ويتوج الظهور الأول بتسجيل ثلاثة أهداف مفتتحاً أهدافه الدولية التي صعدت لتصل بعد ذلك إلى 19 هدفاً.

وشارك النجم الرائع في صفوف الأخضر في 118 مباراة ما بين الفترة من 2000 وحتى 2008 ،ولعب في مونديالي 2002 و2006 ،وحقق مع الأخضر كأس الخليج 2003 ووصافة آسيا 2000 و2007.

ويسجل التاريخ للشلهوب أنه أول لاعب وسط يحقق لقب هداف الدوري السعودي وكان ذلك في موسم 2009 عندما سجل 12 هدفاً.

ورغم تقدمه بالسن ظل المدربون الذين تعاقبوا على تدريب الهلال متمسكين به ،قناعة بدوره الفني والمعنوي بسبب قربه الذي صنع له القبول عند اللاعبين.

وحقق الشلهوب حلمه بالفوز بدوري أبطال آسيا عندما فاز بها الهلال في النسخة الأخيرة 2019 رغم عدم مشاركته في المباراة النهائية مكتفياً برفع الكأس الذي انتظره طويلاً ليتأهل الهلال بعده إلى كأس العالم للأندية .

وطوى الشلهوب الموهوب الصفحة المرصعة بتحقيق 33 بطولة، وهو انجاز لم يناله أي لاعب سعودي آخر،وكان آخرها دوري المحترفين السعودي 2019-2020 .

ولأنه فريد من نوعه اختار الشلهوب مقطعاً لا يتجاوز النصف دقيقة ليعلن اعتزاله ،وأبلغ زملائه برسالة في "جروب الواتس آب" قبل أن يسجل البرنامج رسالة "الشلهوب غادر المجموعة" ،في وقت أطلق الهلال وسماً على مواقع التواصل الإجتماع يحمل عبارة "شكراً محمد الشلهوب".