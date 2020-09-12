"البويضا" تحصد ناموس الثنايا في هجن الوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

شهدت ميادين الدولة للهجن اليوم الجمعة انطلاقة الأسبوع الثاني من السباقات التمهيدية ضمن موسم سباقات الهجن 2020-2021، التي أقيمت بتنظيم اتحاد الامارات لسباقات الهجن،بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء القبائل من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وخصصت منافسات اليوم الأول لفئة الثنايا على مدار 16 شوطا لمسافة 5 كلم، وفي ميدان الوثبة حلقت " البويضا " لطي غانم المنصوري بناموس الشوط الأول للابكار المحليات،،فيما طارت" بويضا" لخليفة عبدالله الظاهري بلقب الشوط الثاني للابكار المهجنات.

واستطاع " مسنون" لسهيل ذويب العامري حصد المركز الاول في الشوط الثالث ،بينما تصدر " السليماني" لسليم علي الغيلاني الشوط الرابع،وانتزعت " الظبي" لمكتوم بن علي السبوسي ناموس الشوط الخامس .

وجاء أفضل توقيت زمني في منافسات الثنايا عن طريق "الذيب" لغالب سلطان المنصوري والذي حققته في الشوط الرابع عشر الذي خصص للانتاج للجعدان المهجنات على أرضية الميدان الغربي بالوثبة مسجلا توقيتاً زمنياً قدره 5:52دقيقة.

وفي ميدان الجبيب، سيطرت " وصفة" لحمد ضبيب الشامسي على منافسات الشوط الأول ،بينما فازت " مريعة" لمبارك علي بن سرداح العامري بناموس الشوط الثاني،وانتزعت "حربة" لسالم الضحاك المنصوري ناموس الشوط الأول في ميدان غياثي،وتوجت " مرضية" لمبارك سالمين المنصوري بناموس الشوط الثاني.

وفي ميدان " سيح صبرة" استطاعت " منحاف" ان تهدي مالكها راشد خميس الحساني ناموس الشوط الأول، بينما فازت " مياسة" لحمد طويلب المنصوري بالمركز الأول في ثاني الأشواط.