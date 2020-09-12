النصر يجدد تعاقده مع الدرّاجة صفية الصايغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد منصور الفلاسي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب بنادي النصر مشرف لعبة الدراجات في النادي، بصفقة التجديد والتعاقد مع الدرّاجة الإماراتية صفية مختار الصايغ، لاعبة المنتخب الوطني، وأكثر الدراجات تحقيقاً للإنجازات الخارجية والمحلية.

وقال الفلاسي إن نادي النصر فخور بالمواهب المواطنة المميزة، معتبراً صفية الصايغ من المواهب الوطنية المميزة في رياضة الدرجات التي يفخر بها النادي لما تمتلكه من قدرات كبيرة وموهبة تستحق الرعاية والتقدير والدعم .

وتوقع منصور الفلاسي أن تواصل صفية الصايغ تميزها وتألقها في الموسم الجديد بتحقيق المزيد من الألقاب التي تليق باسم ومكانه نادي النصر في رياضة الدراجات.

من جانبها،أكدت صفية الصايغ اعتزازها بتمديد تعاقدها مع نادي النصر معتبرة النصر من الأندية العريقة في مجال رياضة الدراجات، ووعدت ببذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق الألقاب لها وللنادي .

ووجهت صفية الصايغ الشكر لشركة ( سايكل هاب ) الراعية الحصرية لمشوارها التنافسي محلياً ودولياً ،وإلى نسرين بن درويش مشرفة الرياضة النسائية في نادي النصر التي تعتبر من أكثر الداعمين لمشوارها في مجال اللعبة .