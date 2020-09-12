شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يكشف عروض رحيل محمد إبراهيم المحلية وموقف إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة، أن الدولى المصرى محمد إبراهيم لاعب الفريق يمتلك عقدا من أحد أندية الدورى السعودى للمحترفين، وقال بكرى سليم فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" إن محمد إبراهيم تلقى عروضاً لم ترتق للجدية من عدد بالدورى المصرى الممتاز، وإن مجلس الإدارة برئاسة اللواء محمد عبد السلام لن تقف أمام طموحات اللاعب، خاصة أنه نجم من أبناء الزمالك ومنتخب مصر الرائعين ويعد أفضل صانع ألعاب فى البطولة المحلية حالياً.

وشدد بكرى سليم أن إدارة نادى المقاصة تنتظر وصول عرض رسمى لمحمد إبراهيم بما يتوافق مع قيمته الفنية، خاصة أنه لا يقل عن رمضان صبحى رغم أننا لا نغالى فى ثمنه، وأعتقد أنه يمكن أن يرحل عن المقاصة مقابل 3 ملايين دولار ما يقرب من 45 مليون جنيه.

وتحدث بكرى سليم عن المفاوضات الجارية بين نادى بيراميدز وإيهاب جلال المدير الفنى للفريق الفيومى، قائلاً: "المدرب يعتبر أيقونة للفريق خلال الفترة الحالية ومنذ أن تولى فى السابق نتيجة الإنجازات التى تحققت فى عهده فى السابق".

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وواصل المدير التنفيذى للمقاصة: "لن نقف أمام مستقبل إيهاب جلال إذا ما كانت لديه فرصة جيدة تساهم فى زيادة استفادة الكرة المصرية منه بالرغم من تمسكنا به لآخر لحظة".

وتابع بكرى سليم حديثه عن رغبة ناديه فى فتح شراكة مع مستثمرين لضخ أموال فى النادى خلال السنوات المقبلة، خاصة أن اللواء محمد عبد السلام يسعى جاداً الى الخروج بالكيان بالشكل اللائق.

واختتم المدير التنفيذى لنادى المقاصة أن هناك اجتماعات مع أحمد عباس وكيل النيجيرى إيمانويل أمونيكى المدير الفنى السابق والذى حكم فيفا له بـ120 ألف دولار لحل الأزمة ودياً، خاصة أن ظروف كورونا السبب فى المشاكل المالية التى تعرض لها المقاصة خلال الفترة الماضية.