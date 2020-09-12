شكرا لقرائتكم خبر عن محامى صالح جمعة يؤكد سداد الأهلى للكفالة ويكشف سر "دفاع" الزمالك عن اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إنه تم الإفراج عن اللاعب مقابل كفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وقال أشرف عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية: "الأهلى وكَل فريق للدفاع عن صالح جمعة حتى تم الإفراج عنه".

وأشار: "الإدارة الحمراء سددت الكفالة التي تم توقيعها على اللاعب وهي 5 آلاف جنيه".

وتابع أشرف عبد العزيز أنه كان هناك فريق من المحاميين من قبل نادى الزمالك للدفاع عن اللاعب، معلقاً :" كان هناك مجموعة من المحاميين من نادي الزمالك للدفاع عن صالح جمعة بسبب شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك صاحب السيارة التي كان يقودها صالح أثناء الحادث.

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وأشار: "عبدالله جمعة كان متواجد في النيابة مع شقيقه طوال اليوم من أجل الاطمئنان عليه".