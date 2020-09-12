شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستعد للأهلى بدون راحة وتحليل رابيد تيست اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يخضع لاعبو الفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى تحت قياده المدير الفنى طلعت يوسف لتحليل رابيد تيست بمقر النادى بسموحه الثالثة عصراً على أن يخوض الفريق التدريب استعداداً لمباراه الأهلى ضمن مباريات الاسبوع 27 والمقرر لها الاثنين المقبل على ملعب برج العرب فى الثامنة مساءاً .
وكانت حاله من الغضب العارم قد أصابت الجماهير عقب التعادل بهدفين لكل فريق امام مصر اليوم وضياع نقطتين فى غاية الاهمية، وعلى الرغم من توقيع عقوبات مالية على جميع اللاعبين بسبب سوء النتائج والأداء الا أن مسلسل ضياع النقاط والأداء السىء مستمر.
وطالب طلعت يوسف اللاعبين غلق ملف مباراه مصر والتركيز فى مباراه الاهلى والتى تحظى باهتمام اعلامى وجماهيرى كبير خاصة وان الاهلى يسعى الى حسم الدورى مبكراً والفوز بالمباراة.
ويستمر غياب عماد السيد حارس الفريق والذى يخضع للتاهيل بالقاهره من مازق بالاماميه
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