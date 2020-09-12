شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس حوار الخطيب وأمير توفيق في مباراة الأهلى والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسة "سوبر كورة" لحظة الحوار الذى دار بين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وأمير توفيق مدير التعاقدات خلال مباراة المارد الأحمر والإسماعيلى التي انتهت بخسارة الأخير بثلاثية نظيفة على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدوري العام.

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سجل ثلاثية الأهلي ، على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقي 3 نقاط فقط على التتويج بقلب الدوري رسمياً ، ونجحت "صواريخ" الأهلي في ضرب الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت اليوم ( 11 سبتمبر) ليواصل المارد الأحمر رحلة التتويج رسمياً، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 30 نقطة ويبقي في المركز العاشر.

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وجاء تشكيل الأهلى كالتالي :حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع : محمد هاني،ياسر ابراهيم، رامي ربيعة وعلي معلول، خط الوسط : حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، جيرالدو ، أجاي، خط الهجوم : اليو بادجي، ويجلس على دكة بدلاء الأهلي محمود كهربا، مروان محسن، وليد سليمان، ايمن أشرف، علي لطفي، أحمد الشيخ، محمود وحيد، أحمد فتحي وعربي بدر

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالي :" محمد مجدى - محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم - عماد حمدى – عمر الوحش -محمد مخلوف – محمد الشامي– عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".