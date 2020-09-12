ماذا قالت لجنة الانضباط فى حيثيات تغريم القيعى وطارق يحيى 50 ألف جنيه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أوضح مصدر بلجنة الانضباط باتحاد الكرة، سبب معاقبة عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالأهلى بالغرامة 50 ألف جنيه، وقال المصدر إن عدلى القيعى تم تغريمه كمسئول عن التعاقدات والتسويق فى الأهلى بجانب ظهوره فى قناة الأهلى الرسمية وهجومه على حكام قمة الدورى الأخيرة بين الزمالك والأهلى وتأكيده أن الحكم الكرواتى نفذ أجندة وقحة فى إشارة إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية.
وأكد المصدر أن طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بالزمالك تم تغريمه لنفس السبب حيث إنه قال بلسانه هو حديث مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وانتقاده لاتحاد الكرة بسبب تغيير البروتوكول الطبى واستخدام تحاليل الدم بدلًا من مسحة كورونا، وهذا لا يعفى طارق يحيى من العقاب.
كما قررت اللجنة تغريم كل من عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي والسيد طارق يحي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك والسيد طارق العشري المدير الفني السابق للنادي المصري وسعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.
كما تقرر إيقاف أمير عزمي مدرب نادي مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإداري لنادي مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه.
فيما رأت اللجنة توبيخ كل من : محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري و عدنان حلبية وطارق هاشم عضوي مجلس إدارة النادي المصري وخالد مهدي مدير فريق الإنتاج الحربي وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري .
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد عقدت اجتماعها الأخير حيث استعرضت الشكاوى المقدمة في حق السادة المذكورين الذين أدلوا بتصريحات حملت إساءة لاتحاد كرة القدم والحكام .
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