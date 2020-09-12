شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: تأجيل مباراتى الأهلى والوداد المغربى سلاح ذو حدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي أن تأجيل مباريات دور نصف النهائي لبطولة افريقيا للأندية الأبطال له شقين إيجابي وسلبي بالنسبة للقلعة الحمراء.. وأضاف سامي قمصان في تصريحات خاصة لقناة "أون تايم سبورتس": "بالطبع هناك مكسب للأهلي من عودة حسين الشحات ومحمود كهربا وكل اللاعبين الغائبين قبل مباراة الوداد المقبلة في دوري أبطال أفريقيا".

أوضح سامى قمصان أن الشق الثاني يعود هو عودة فريق المنافس الوداد المغربي للعب مباريات بعد فترة توقف كانت تمنحنا خلال الفترة الحالية أفضلية خاصة وأنه سيكون بإمكانهم الاستعداد الجيد خلال الفترة المقبلة.

تابع مدرب الأهلي أن تألق أليو بادجي يعود للمحاضرات التي يقوم بها المدرب السويسري رينيه فايلر ويتحدث خلالها مع اللاعب على ضرورة تصحيح الأخطاء بالإضافة الى عمل المهاجم السنغالي في التدريبات بشكل جيد للغاية يدفعه للتألق في مباريات الفريق المحلية حالياً.

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وأثنى سامي قمصان على الفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الإسماعيلي قائلاً: "كل لاعب بالفريق له نفس الأهمية لدى الجهاز الفني لذلك عندما نرى تألق وليد سليمان وأحمد الشيخ وصنع الأول هدف وتسجيل وصنع الثاني لهدفين أمر إيجابي للغاية.

وحقق الأهلي فوزاً عريضاً على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي، على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقي 3 نقاط فقط على التتويج بقلب الدوري رسمياً، ونجحت "صواريخ" الأهلي في ضرب الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت اليوم ( 11 سبتمبر) ليواصل المارد الأحمر رحلة التتويج رسمياً، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 30 نقطة ويبقي في المركز العاشر.