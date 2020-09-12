مقابل 45 مليون جنيه.. المقاصة يعلن عن موقفه حول بيع محمد إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، إن ناديه تلقى عرضًا من جانب أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد مع صانع ألعاب الفريق محمد إبراهيم.

المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من صباح السبت :"محمد إبراهيم يعتبر أفضل صانع ألعاب في مصر خلال التوقيت الحالي".

وعن مطالب المقاصة المادية للموافقة على رحيل اللاعب، كشف :"محمد إبراهيم لا يقل عن رمضان صبحي، إدارة المقاصة لن تبالغ في مطالبها المادية لكن سعر اللاعب لا يقل عن إثنين أو ثلاثة ملايين دولار نظرًا للأسعار الحالية خاصة بعد قمية صفقة انتقال رمضان لنادي بيراميدز".

Advertisements

وارتبط صاحب الـ28 عامًا بالانتقال لصفوف الأهلي أو بيراميدز، إلا أن المفاوضات لم ترتق للأمور الرسمية حتى الآن بحسب ما كشف عنه نادي مصر المقاصة.

وانتقل محمد إبراهيم لصفوف مصر المقاصة بداية من الموسم الحالي قادمًا من الزمالك ليشارك في 20 مباراة بمسابقة دوري we المصري إلى جانب مباراة في مسابقة الكأس.

واستطاع إبراهيم في موسمه الأول مع مصر المقاصة حتى الآن أن يشارك في تسعة أهداف لصالح الفريق الفيومي من خلال تسجيل أربعة أهداف وصناعة خمسة أهداف حاسمة.

ويرتبط محمد إبراهيم بعقد مع مصر المقاصة حتى صيف 2021، حيث يمتلك لاعب الزمالك السابق الأحقية في التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من سوق الانتقالات الشتوية المقبلة على أن يكون الانتقال مجانًا عقب نهاية الموسم.