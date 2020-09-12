أول رد رسمي من الأهلي حول التعاقد مع يوسف بلايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، الحديث عن موقف ناديه من التعاقد مع الجناح الجزائري يوسف بلايلي لاعب فريق أهلي جدة السعودي.

عبد الحفيظ رد حول موقف ناديه من التعاقد مع صاحب الـ28 عامًا، قائلاً :"أمامنا أهداف وهيّ حسم بطولة الدوري إلى جانب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف مدير الكرة بالأهلي في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح السبت :"بالتأكيد لابد من التفكير في المستقبل، لكن تفكيرنا الحالي في حسم الدوري إلى جانب مواصلة الانتصارات لتجاوز عدد الانتصارات التي تحققت قبل موسمين".

وواصل :"في الموسم قبل الماضي حققنا 28 انتصارًا، والموسم الحالي لدينا الفرصة في تجاوز الرقم القياسي الذي تحقق".

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وكان والد واللاعب يوسف بلايلي كشف في تصريحات عبر شاشة "النهار"، أن نجله تلقى ثلاثة عروض من جانب أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى جانب عرضًا من جانب فريق الترجي التونسي.

موقف يوسف بلايلي مع فريقه الحالي أهلي جدة وصل إلى طريق مسدود بشكل كبير الأمر الذي جعل النادي السعودي يفتح الباب للدولي الجزائري بالرحيل في الصيف الحالي.

وشارك يوسف بلايلي في الموسم الحالي مع فريق أهلي جدة في 18 مباراة استطاع من خلالها أن يساهم بـ8 أهداف من خلال تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة خمسة أهداف حاسمة.

جدير بالذكر أن بلايلي سبق وأن توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين مع فريقه السابق الترجي، كما حقق لقب كأس الأمم الأفريقية بالنسخة الماضية على حساب منتخب السنغال.