إخلاء سبيل صالح جمعة بكفالة 5 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
كشف مصدر في النادي الأهلي، أن لاعب الفريق صالح جمعة، تم اخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه عقب الحادث الذي وقع صباح أمس الجمعة في حي الزمالك.
وأفاد المصدر، في تصريحات عبر "يلا كورة"، أن صالح جمعة تصالح مع الأشخاص المتضررين في الحادث، لافتًا إلى أن اللاعب يتواجد حاليًا في القسم من أجل دفع الكفالة.
وكانت الشرطة قد تحفظت على صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بعد أن قام بصدم عدد من السيارات بسيارته أثناء القيادة في الحي المذكور صباح الجمعة.
وتواجد محامي النادي الأهلي محمد فتحي رفقة صالح جمعة منذ بداية اليوم.
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