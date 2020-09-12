"فازوا بأقل مجهود".. الإسماعيلي يعلق على الخسارة من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أحمد العجوز مدرب نادي الإسماعيلي والقائم بأعمال مدير الكرة، إن الأهلي استطاع تحقيق الفوز على فريقه بأقل مجهود، لافتًا إلى أن القادم الأفضل للفريق.

وأضاف العجوز خلال تصريحات عبر المؤتمر الصحفي عقب المباراة :"قدمنا شوط أول جيد عكس الشوط الثاني الأداء تراجع".

وتابع :"الأهلي فاز علينا بأقل مجهود إلى جانب احتساب ضربة جزاء علينا في الدقيقة الأولى وهذا ما أثّر علينا".

وواصل :"إهدار ضربة جزاء كان من أسباب تراجع معنويات الفريق، لو تم تسجيل الهدف كنّا سندخل الشوط الثاني بطريقة أفضل".

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وأنهى :"القادم أفضل للإسماعيلي في ظل تولي مدرب جديد الفريق في الفترة المقبلة".

وكان الإسماعيلي خسر بثلاثة أهداف دون رد أمام الأهلي في لقاء أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب "برج العرب" في إطار حسابات الأسبوع الـ26 من مسابقة دوري we المصري.

وأصبح رصيد الإسماعيلي متجمدًا عند 30 نقطة في المركز التاسع بعد مرور 25 جولة، حيث يمتلك "الدراويش" مباراة مؤجلة أمام فريق المصري البورسعيدي.

إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان استقرت على تعيين البرازيلي ريكاردو بدلاً من الفرنسي ديديه جوميز بسبب سوء النتائج.