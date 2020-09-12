عبدالحفيظ: مؤمن سبب الحالة التي نعيشها.. وربنا يديم علينا الـ"فار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن زيارة مؤمن زكريا للفريق رفعت الروح المعنوية للاعبين، قائلًا أن وجود تقنية حكم الفيديو المساعد، أضاف الكثير خاصة في المباريات الكبرى.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحاته عقب الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 3-0: "المباراة مهمة وحاسمة وتمثل خطوات كبيرة بالنسبة للقب الدوري، وأتمنى أن نحقق الفوز في المباراة المقبلة لنحسم البطولة."

وتابع: "بعد كورونا الفريق أخذ شكل تصاعدي من أسفل لأعلى، ومع الوقت نصل للمستوى الذي ننتظره ونتمكن من حسم بطولة الدوري."

وتحدث عما أثير من جدل بشأن الفريق خلال الفترة الماضية: "من الطبيعي أن نتعرض للكثير من الكلام وهذا أمر طبيعي، لكن يجب أن نغلق على أنفسنا حتى مباراة الاتحاد ونحقق التتويج بالدوري للمرة الـ42."

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أما عن اقتراب حسم لقب الدوري، فقد قال: "لو شكرنا أحد يجب أن يكون مؤمن زكريا وما حدث أمس مع أحد أبناء النادي الأهلي، شيء في غاية الجمال، وهذا هو التصرف المنتظر من الأهلي، وأكبر دافع للحالة المعنوية الجيدة التي نعيشها حاليًا هو مؤمن زكريا."

وأضاف :"المباريات الكبرى تكون بحاجة إلى لاعب كبير، واللاعب الكبير لا يشترط أن يكون على مستوى مهاري كبير، لكنه يكون كبير بروحه وشخصيته في الملعب."

وأوضح موقف الفريق من مباراة الاتحاد السكندري المقبلة، التي يمكن خلالها حسم لقب الدوري: "من انجازات الأهلي أنك تستطيع أن تحسم الدوري في حالة الفوز بمباراة من بين 8 مباريات مقبلة للفريق."

واختتم قائلًا: "ربنا يديم علينا نعمة الـVAR، ولا يوجد مقارنة على الإطلاق مع الوقت السابق خاصة في المباريات الحاسمة التي يمكن خلالها اتخاذ قرار صحيح."