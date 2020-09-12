المقاصة يعلن.. هل اقترب رحيل إيهاب جلال لقيادة بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، عن موقف إدارة النادي الفيومي من رحيل مدرب الفريق إيهاب جلال بعدما تلقى عرضًا من جانب بيراميدز لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وكان إيهاب جلال كشف في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" مساء اليوم الجمعة، أنه تلقى عرضًا من بيراميدز لقيادة الفريق، إلا أنه لم يحدد موقفه حتى الآن.

المدير التنفيذي للمقاصة قال في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" :"متمكسون بإيهاب جلال، لكن لن نقف في طريق أي لاعب أو مدرب إذا قرر الرحيل".

وتابع :"العديد من الأندية تتنافس للتعاقد مع إيهاب جلال، لكن لا نقف في طريق أي مدرب أو لاعب".

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وكان إيهاب جلال تولى القيادة الفنية لفريق مصر المقاصة عقب رحيل كل من أحمد حسام "ميدو" ثم النيجيري إيمانويل أمونيكي بسبب سوء النتائج.

وساعد إيهاب جلال فريقه الحالي بعدما كان يعاني المقاصة من سوء النتائج الأمر الذي جعل الفريق الفيومي يتواجد في مراكز الهبوط ليصبح الآن في المركز السابع برصيد 33 نقطة.

في المقابل، يعاني بيراميدز من سلسلة نتائج سيئة تحققت في الفترة الأخيرة فكانت البداية بخسارة من الزمالك بهدفين دون رد ثم الجونة بهدفين مقابل هدف وأخيرًا من المصري البورسعيدي بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن الكرواتي أنتي تشاتشيتش تولى القيادة الفنية لبيراميدز في منتصف الموسم الحالي بدلاً من الفرنسي سبيستيان ديسابر والذي رحل عقب سوء النتائج.