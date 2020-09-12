محمد اسماعيل - القاهرة - قال محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة، إنه متمسك ببقاء إيهاب جلال المدير الفني للفريق للاستمرار في القيادة الفنية معهم.
وأشار عبدالسلام في تصريحات خاصة ليلاكورة، إلى أنه لا يعلم شيئاً عن مفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال نهائياً، مؤكداً أن المدير الفني لم يتحدث معه حول هذا الأمر.
وأشار رئيس نادي مصر المقاصة، إلى أن إيهاب جلال عقده ينتهي مع المقاصة بنهاية الموسم الحالي وذلك كان بناءًا على رغبته عندما عاد لقيادة الفريق في الفترة الماضية، مشدداً على أنه يريد استمرار جلال مع فريقه خاصة بعد النتائج المميزة التي حققها والأداء الجيد للاعبين في المباريات بالدوري.
وأتم عبد السلام تصريحاته بالإشارة إلى أن إيهاب جلال لا يستطيع اللعب تحت ضغوط جماهيرية ويحب الاستقرار لكي يبرز إمكانياته مع الفرق التي يتولى تدريبها:"كنت مع الفريق في طنطا لحضور المباراة ولم يتحدث معه ايهاب جلال في شيء".
وكشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة، في وقت سابق، أنه تلقى عرضًا من جانب بيراميدز لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، للاطلاع على التصريحات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحات جلال.. المقاصة لمصراوي: لا نعلم شيئاً عن مفاوضات بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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