إخلاء سبيل صالح جمعة بكفالة 5 آلاف فى واقعة حادث تصادم الزمالك

أعلن أشرف عبد العزيز محامي اللاعب صالح جمعة نجم فريق الأهلي عن إخلاء سبيل اللاعب من سراي نيابة قصر النيل بالقاهرة بعد كفالة قدرها 5 آلاف جنيه. قصر النيل بالقاهرة بعد كفالة قدرها 5 آلاف جنيه. وتعرض صالح جمعة لحادث سير اليوم الجمعة بعدما اصطدمت سيارته بسيارتين في حي الزمالك. وكان النادي الأهلي قد أرسل مندوباً لحضور تحقيقات الشرطة والنيابة في قسم شرطة قصر النيل.

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