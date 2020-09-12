عبد الحفيظ يوضح موقف الأهلي من قرار الكاف

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريقه جاهز لخوض دوري أبطال أفريقيا بعد تأجيله إلى شهرأكتوبر المقبل.
وقال عبد الحفيظ: "لم نطلب التأجيل ورحبنا بأي قرار يتخذه الاتحاد الأفريقيلكرة القدم (كاف) طالما هناك ظروف يقدرها الكاف".
وأضاف:" سنستفيد بعد هذا التأجيل في بعض الأمور مثل تعافي حسين الشحات واكتمال جاهزية الثنائي عمرو السولية ومحمود كهربا".
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