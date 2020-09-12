الأهلي يفرض حظرًا إعلاميًا بعد ثلاثية الإسماعيلي

فرض النادي الأهلي حظراً إعلامياً على لاعبي فريقه بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة بالجولة السادسة والعشرين للدوري. وحقق الأهلي فوزاً عريضاً مساء اليوم الجمعة على ملعب Advertisements برج العرب بالإسكندرية بثلاثية نظيفة في مرمى الإسماعيلي. برج العرب بالإسكندرية بثلاثية نظيفة في مرمى الإسماعيلي. وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي منع لاعبيه من الإدلاء بأي أحاديث إعلامية عقب الفوز بالثلاثة على الإسماعيلي. الإدلاء بأي أحاديث إعلامية عقب الفوز بالثلاثة على الإسماعيلي. ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 71 نقطة وتفصله 3 نقاط فقط عن التتويج الرسمي. ويسعى الأهلي للتتويج الرسمي في لقاء الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل بالدوري.

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