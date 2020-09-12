عبد الحفيظ: سنتعرض لحملات هدفها تعطيل الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريقه سيتعرض لحملات هدفها في الأساس تعطيل مسار الفريق.

وقال عبد الحفيظ عقب الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على الإسماعيلي بالجولة 26 للدوري:" نسعى لحسم الدوري قبل نهايته بـ 8

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جولات كاملة وفي الإعلام يخرج البعض ويقول لنا اعيدوا الأهلي".

وأضاف:" سنتعامل مع كل هذه الأمور وهدفنا إسعاد جماهيرنا بحصد لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب منذ عام 2013".

وأشار إلى أن الأهلي أمامه مباراة صعبة في لقاء الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل خاصة أنه فريق قوي.

ووجه عبد الحفيظ الشكر لمؤمن زكريا لاعب الأهلي الذي قدم دفعة معنوية كبيرة بحضور مران الفريق الأحمر أمس الخميس على ملعب مختار التتش مؤكداً أن مؤمن أعطى الكثير للأهلي والقلعة الحمراء لم تقصر معه.