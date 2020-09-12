قمصان يعدد مكاسب الأهلي بعد ثلاثية الإسماعيلي

قال سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي إن مواجهة الإسماعيلي كانت ممتعة خاصة أن الإسماعيلي لعب كرة هجومية ومباراة مفتوحة. وأشار قمصان أن الأهلي استحق الفوز بثلاثية نظيفة موضحاً أن الفوز خطوة مهمة نحو لقب الدوري. نظيفة موضحاً أن الفوز خطوة مهمة نحو لقب الدوري. وأوضح أن المباراة كانت عامرة بالمكاسب على رأسها عودة محمود عبد المنعم كهربا ومحمود وحيد بجانب عودة أحمد الشيخ جناح أيمن الفريق للتسجيل مجدداً كما أن السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي قدم مباراة جيدة. عبد المنعم كهربا ومحمود وحيد بجانب عودة أحمد الشيخ جناح أيمن الفريق للتسجيل مجدداً كما أن السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي قدم مباراة جيدة. وأكد أن مباراة الاتحاد ستكون مهمة وخاصة للتتويج باللقب بشكل رسمي.

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