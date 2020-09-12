فايلر: لن أنتقد جيرالدو أمام الإعلام

قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إن الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 3-0 بالدوري كان مستحقاً.

وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي أنه يسعى للفوز في لقاء الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل وحسم لقب الدوري رسمياً.

وأكد المدرب السويسري أنه لن ينتقد الأنجولي جيرالدو في وسائل الإعلام قائلاً:" ربما لم يؤدي بالصورة المطلوبة".

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وأضاف:" هناك نصائح فنية سأوجهها لجيرالدو في التدريبات وفي النهاية هو لاعب بالفريق ولا

يجب انتقاده في الإعلام".

وأشار إلى أنه لا يستطيع الحكم على إراحة بعض لاعبيه عقب حسم الدوري من عدمه.

وأوضح أن الأهلي جاهز لخوض دوري أبطال أفريقيا في أي وقت ومسألة التأجيل لا تستطيع الحكم عليها إذا كانت مفيدة أو ضارة في الوقت الحالي