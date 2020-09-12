اعترف أحمد العجوز المدير الفني لفريق الإسماعيلي بأن الأهلي استحق الفوز على حساب فريقه بنتيجة 3-0 بالدوري. وقال العجوز في المؤتمر الصحفي باستاد برج العرب بالإسكندرية: " الأهلي فاز بأقل مجهود نتيجة الأخطاء الفردية التي ظهرت بين بعض لاعبي الإسماعيلي". بعض لاعبي الإسماعيلي". Advertisements وأضاف:" ركلة الجزاء الضائعة والهدف الثالث للأهلي قتلا المباراة تماماً". وأعلن الإسماعيلي تعيين البرازيلي ريكاردو مديراً فنياً للفريق بداية من اللقاء المقبل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العجوز: الأهلي فاز بأقل مجهود على الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.