انتهت مباريات يوم الجمعة 11 سبتمبر 2020، بالدوري الممتاز المصري، حيث فاز النادي الأهلي على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة، أما طلائع الجيش فاستطاع الفوز على الجونة بنتيجة 4-1، فيما فاز مصر المقاصة على طنطا بثنائية نظيفة، أما نادي مصر فقد تعادل مع الاتحاد السكندري بنتيجة 2-2. تعادل مع الاتحاد السكندري بنتيجة 2-2. وتقدم إليكم "بوابة الوفد" ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجمعة الأهلي برصيد 71 نقطة

الزمالك برصيد 52 نقطة

المقاولون العرب برصيد 47 نقطة

براميدز برصيد 45 نقطة

الاتحاد السكندري برصيد 36 نقطة

سموحة برصيد 33 نقطة

مصر المقاصة برصيد 33 نقطة

إنبي برصيد 32 نقطة

الانتاج الحربي برصيد بـ 30 نقطة

الإسماعيلي برصيد 30 نقطة

طلائع الجيش برصيد 29 نقطة

نادي أسوان برصيد 28 نقطة

الجونة برصيد بـ 28 نقطة

وادي دجلة برصيد 27 نقطة

حرس الحدود برصيد 26 نقطة

المصري برصيد 25 نقطة

نادي مصر برصيد 19 نقطة

طنطا برصيد 17 نقطة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد نهاية مباريات الجمعة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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