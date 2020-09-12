جماهير الأهلي تثني على تعليق أيمن الكاشف في مواجهة الإسماعيلي

أشادت جماهير الأهلي بالمعلق أيمن الكاشف خلال مباراة الإسماعيلي التي تقام في إطار الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز، والتي يتقدم فيها "المارد الأحمر" بنتيجة 3-0.

وفي خلال المباراة أثناء تسجيل أليو بادجي الهدف الثاني قال "أليو بادجي بالسمسم هات" بحيث نالت إعجاب الجماهير.

مصطفى " أيمن الكاشف قال مجموعة افيهات في دقيقة تدخله السجن"، وقال مغرد أخر " ايمن الكاشف : جيرالدو لا له دور ولا له اضافه وحتي تمريراته تودي في داهيه".

جهاد محمد كتب " الماتش بصوت

ايمن الكاشف ده متعه لوحدو والله"، حساب في الأهلي كتب " ايمن الكاشف: اليو بادجي بالسمسم هات".

عمر أشرف كتب " أيمن الكاشف افتكر عاشور بيقول بلن قالك قرار رائع وفار صحيح وكلام جميل، لقاها إسقاط عمل صوت صرصار الحقل.. وقال عدت 22 دقيقة من الماتش والنتيجة لسه واحد صفر".

وكتب أخر " ايمن الكاشف: محمود عاشور هيقول اللي هيقول ڤار هياخد انذار"، علي راضي كتب

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مروان الشريف قال " جون لبادجي.. وبادجي حلوه الدنيا بادجي.. واليو بادجي بالسمسم هات.. عندما يبدع ايمن الكاشف".

وقال مغرد أخر " أيمن الكاشف: جماهير النادي الإسماعيلي تتمناها ركلة جزاء وجماهير النادي الأهلي تتمناها مش ركلة جزاء".

وقالت مشجعة للأهلي " الشيخ الشيخ الشيخ والتالت.. النادي الاهلي هو الكينج بالبنط العريض .. متألق انهارده ايمن الكاشف عايزين من ده علي طول ونبي".

حبيبة كتبت " أيمن الكاشف وهو بيتكلم عن جيرالدو ضحكني جامد"، أماني قالت " الله عليك ايمن الكاشف متالق".

رانيا طلعت " ايمن الكاشف عايز يقول شعر بتطلع منه جمل مفهاش اي سجع وسخيفه جدا".