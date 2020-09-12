الأهلي يهزم الإسماعيلي 3/0 في الدوري

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز بتقدم الأهلي بهدف دون رد

سجل ثلاثية الأهلي كل من علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء وأضاف أليو بادجي الهدف الثاني في الدقيقة 65 ،

قبل أن يختتم أحمد الشيخ ثلاثية الأهلي في الدقيقة 72 .

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة ينفرد بها بصدارة جدول الترتيب ويقترب بقوة من حسم لقب الدوري مبكرا ، في حين تجمد رصيد الإسماعيلي عند 30 نقطة يحتل بها المركز التاسع .