صور مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري “أهلي ما قبل كورونا يظهر في الشوط الثاني”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر صور مباراة “الاهلي والاسماعيلي” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 11-9-2020 ضمن الجولة 26 من الدوري المصري، والتي تفوق فيها الاهلي بثلاثة أهداف دون رد، وقدم مستوى مذهل خلال الشوط الثاني، أعاد إلى الأذهان أهلي ما قبل كورونا.

أنهى الاهلي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله الدولي التونسي علي معلول من ركلة جزاء تحصل عليها المهاجم السنغالي آليو بادجي بعد تعرضه للعرقلة في الدقيقة 3 من حارس مرمى الدراويش “محمد مجدي”.

وتراجع مردود الاهلي بعد البداية القوية له في هذا اللقاء، واقتصد كثيرًا في أداءه وإلتحاماته مع لاعبي الإسماعيلي، وفي ممارسة الضغط العالي على حائز الكرة من وسط الملعب.

لكن الاسماعيلي لم يستفد من تراجع وانكماش الاهلي، وتواضع مستوى الثنائي جيرالدو وجونيور أجايي على طرفي الملعب، وأهدر أكثر من فرصة لتسجيل هدف التعديل لعل أبرزهم إنفراد صريح للاعب البنيني “شيلونجو” بالاضافة إلى ركلة جزاء أحتسبت ضد رامي ربيعة بعد لمس الكرة باليد داخل صندوق العمليات.

وأهدر عمر الوحش ركلة الجزاء بتسديدة غريبة ومثيرة للدهشة فوق العارضة ذهبت في المدرجات، عند الدقيقة 43.

واستعاد الأهلي مستواه المعهود خلال الشوط الثاني، وتصدى القائم الأيسر لمرمى محمد مجدي لتصويبة قوية من محمد مجدي أفشة إثر ركلة حرة مباشرة نفذها من 24 ياردة تقريبًا.

وتحسن أداء فريق المدرب رينيه فايلر تحت أنظار الرئيس محمود الخطيب، بعد نزول وليد سليمان في الدقيقة 63 بدلاً من محمد مجدي أفشة، حيث تضاعفت حيوية ونشاط خط الوسط، وهي الحيوية التي أذت الإسماعيلي كثيرًا رغم مشاركة العراقي همام طارق.

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وساهم وليد سليمان في صناعة الهدف الثاني بتمريرة ممتازة من أمام همام طارق وجدت أحمد الشيخ الذي مهدها أمام آليو بادجي ليصوبها بيسراه قوية وصعبة على أقصى يمين الحارس.

وبعد دقائق معدودة، سدد وليد سليمان كرة ذكية سقطت من يد الحارس محمد مجدي ليجدها أحمد الشيخ أمامه ليحولها في الشباك.

بهذه النتيجة واصل الأهلي رحلة تعزيز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 71 نقطة، بفارق هائل من النقاط وصل إلى 19 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “الزمالك” الذي تعادل أمس امام “سموحة”.

في المقابل يتواجد “الاسماعيلي” في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثامن “مصر المقاصة”، وبفارق نقطتين عن السابع “إنبي” مع مباراة مؤجلة للدروايش.

إليكم صور مباراة الاهلي والاسماعيلي

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