يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الاهلي والاسماعيلي فى الدوري المصري، فى قمة مباريات اليوم الجمعة 11-9-2020 بالجولة الـ26.

انطلقت مباراة الاهلي والاسماعيلي فى تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية.

ضرب الاهلي مضيفه الاسماعيلي بثلاثية نظيفة، ليصبح على بعد ثلاث نقاط فقط من حسم اللقب.

تقدم الأهلي في الدقيقة الخامسة عن طريق التونسي “علي معلول” من ضربة جزاء، بعد ان قام بتنفيذ مثالي لركلة الجزاء بوضع الكرة بقدمه اليسرى على يسار الحارس الذي ارتمى في الجهة المعاكسة.

وعزز السنغالي أليو بادجي تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 65، بتصويبة صاروخية بالقدم اليسرى من على خط الـ 18 ذهبت على أقصى يمين الحارس الذي ارتمى في الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 72 سجل أحمد الشيخ الهدف الثالث للأهلي، بعد استغلال ناجح لتسديدة وليد سليمان التي سقطت من يد حارس المرمى محمد مجدي بشكل غريب وعجيب داخل منطقة الستة ياردات.

وشهدت المباراة إهدار عمر الوحش لاعب الإسماعيلي لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد قيامه بتسديد ركلة الجزاء بطريقة طائشة فوق العارضة بعيدة.

بهذه النتيجة واصل الأهلي رحلة تعزيز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 71 نقطة، بفارق هائل من النقاط وصل إلى 19 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “الزمالك” الذي تعادل أمس امام “سموحة”.

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في المقابل يتواجد “الاسماعيلي” في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثامن “مصر المقاصة”، وبفارق نقطتين عن السابع “إنبي” مع مباراة مؤجلة للدروايش.

إليكم فيديو أهداف الاهلي والاسماعيلي فى الدوري المصري

هدف التقدم للاهلي من ركلة جزاء “على معلول”

هدف الاهلي الثاني “اليوم بادجي” 2-0

هدف الاهلي الثالث “احمد الشيخ” 3-0

لقطات من المباراة

الاسماعيلي يهدر ركلة جزاء

تسديدة افشة تصطدم بالقائم

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