الاهلي يضرب الإسماعيلي بثلاثية ويقترب من حسم الدوري المصري قبل 7 جولات!

ضرب الاهلي مضيفه الاسماعيلي بثلاثية نظيفة، اليوم الجمعة بالجولة الـ26 فى الدوري المصري، ليصبح على بعد ثلاث نقاط فقط من حسم اللقب.

انطلقت مباراة الاهلي والاسماعيلي فى تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الخامسة عن طريق التونسي “علي معلول” من ضربة جزاء، بعد ان قام بتنفيذ مثالي لركلة الجزاء بوضع الكرة بقدمه اليسرى على يسار الحارس الذي ارتمى في الجهة المعاكسة.

وعزز السنغالي أليو بادجي تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 65، بتصويبة صاروخية بالقدم اليسرى من على خط الـ 18 ذهبت على أقصى يمين الحارس الذي ارتمى في الجهة اليسرى.

وفي الدقيقة 72 سجل أحمد الشيخ الهدف الثالث للأهلي، بعد استغلال ناجح لتسديدة وليد سليمان التي سقطت من يد حارس المرمى محمد مجدي بشكل غريب وعجيب داخل منطقة الستة ياردات.

وشهدت المباراة إهدار عمر الوحش لاعب الإسماعيلي لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد قيامه بتسديد ركلة الجزاء بطريقة طائشة فوق العارضة بعيدة.

بهذه النتيجة واصل الأهلي رحلة تعزيز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 71 نقطة، بفارق هائل من النقاط وصل إلى 19 نقطة بينه وبين صاحب المركز الثاني “الزمالك” الذي تعادل أمس امام “سموحة”.

في المقابل يتواجد “الاسماعيلي” في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثامن “مصر المقاصة”، وبفارق نقطتين عن السابع “إنبي” مع مباراة مؤجلة للدروايش.

وأعتمد الأهلي في هجومه على النيجيري جونيور أجايي إلى جانب محمد مجدي أفشة والسنغالي أليو بادجي، فيما مثل الناميبي بستون شيلونجو مصدر الخطورة في هجوم الإسماعيلي إلى جانب محمد الشامي.

وفي الدقيقة الخامسة انطلق السنغالي أليو بادجي داخل منطقة جزاء الإسماعيلي، ليتعرض للعرقلة من حارس الإسماعيلي محمد مجدي، ليحتسب الحكم ضربة جزاء نفذها التونسي علي معلول بنجاح في الشباك، مسجلا الهدف الأول للأهلي.

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وفي الدقيقة 19 احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى للأهلي، بعد أن سدد محمد مجدي أفشة كرة اصطدمت بيد مدافع الإسماعيلي، قبل أن يتم إلغاءها بعد لجوء الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وبمرور الوقت توترت الأجواء في الملعب، حيث غلب الاعتراض على قرارات الحكم، كما غاب التنظيم عن هجمات الفريقين، في الوقت الذي عاد فيه الحكم في أكثر من حالة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وفي الدقيقة 42 احتسب الحكم ركلة جزاء للإسماعيلي، عقب لمسة يد على رامي ربيعة مدافع الأهلي داخل منطقة الجزاء، لكن عمر الوحش لاعب الإسماعيلي أهدر الكرة بغرابة بعدما سددها فوق عارضة مرمى الحارس محمد الشناوي.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه على منافسه من أجل تسجيل هدف ثان يعزز به تقدمه في المباراة، وفي الدقيقة 51 سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كرة قوية اصطدمت بالقائم، بعد ضربة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة 65 تسلم بادجي الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية فشل مجدي في التصدي لها لتعانق شباكه، معلنة بذلك الهدف الثاني للأهلي.

وواصل الأهلي ضغطه لينجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق أحمد الشيخ، الذي استغل كرة عائدة من الحارس محمد مجدي ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 72.

وبعد الهدف الثالث سيطر الأهلي بشكل كلي على المباراة، حيث منع منافسه من الاستحواذ على الكرة.

جدير بالذكر ان الفريقان قد التقيا بالدوري الممتاز في 116 مباراة، تفوق الأهلي تاريخيا بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 60 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة، بينما حقق الدراويش الفوز في 22 مباراة.

ويعود اخر لقاء جمع الاهلي والاسماعيلي الى يوم 19-12-2019 بالجولة الـ9 فى الدوري المصري، والذي شهد فوز المارد الاحمر بهدف دون رد، سجل الهدف “وليد سليمان” فى الدقيقة 78.

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