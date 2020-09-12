تشكيلة الإسماعيلي الأساسية أمام الاهلي في الدوري المصري.. “شيلونجو يقود الهجوم”

أعلن المدرب المؤقت “أحمد العجوز” تشكيلة فريق الإسماعيلي الأساسية أمام الاهلي في مباراةالجولة 26 من الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة 11-9-2020.

ويشارك مهاجم منتخب ناميبيا الأول “شيلونجو” في تشكيلة الإسماعيلي الأساسية أمام الاهلي هذا المساء، وبجواره كل من محمد الشامي وعبد الرحمن مجدي في الخط الأمامي.

ويتواجد المدافع الشاب “محمد عمار” في تشكيلة الإسماعيلي جنبًا إلى جنب أسامة إبراهيم في منطقة قلب دفاع الدراويش.

وجاءت تشكيلة الإسماعيلي الأساسية أمام الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

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خط الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد – محمد عمار – أسامة إبراهيم – محمود البدري.

خط الوسط: عماد حمدي – عمر الوحش – محمد مخلوف.

خط الهجوم: محمد الشامي – شيلونجو – عبد الرحمن مجدي.

دكة الإسماعيلي

الحارس محمد فوزي ومحمد نصر وبيكيتي ومحمود دونجا وهمام طارق وحازم مرسي ومحمد حمدي زكي ونادر رمضان وأحمد مدبولي.