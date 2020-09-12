تشكيلة الاهلي الأساسية أمام الإسماعيلي في الدوري المصري.. “عودة أفشة وأجايي”

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر تشكيلة الاهلي الأساسية ‏أمام الإسماعيلي التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة 11-9-2020 بالتوقيت المحلي، وستقام على استاد برج العرب، ضمن ‏مواجهات الجولة الـ26 في بطولة الدوري المصري.‏

دفع رينيه فايلر بالحارس محمد الشناوي ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية ليستمر في الحفاظ على مركزه، فيما يقود محمد هاني الجبهة اليمني، والتونسي علي معلول في اليسار، وتواصلت ثنائية ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في الخط الخلفي.

وعاد محمد مجدي “أفشة” للمشاركة ضمن تشكيلة الاهلي الأساسية، بعدما كان بديلا في المباراة السابقة أمام حرس الحدود، ونفس الأمر بالنسبة للنيجيري جونيور أجايي الذي سيشارك منذ بداية اللقاء.

فيما يشارك السنغالي آليو بادجي ضمن تشكيلة الاهلي الاساسية، حيث يستمر في قيادة هجوم القلعة الحمراء على حساب مروان محسن الذي يجلس بديلا.

وجاءت تشكيلة الاهلي الأساسية أمام الإسماعيلي على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

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خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول. ‏

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي «أفشة»، جونيور أجايي، جيرالدو.

خط الهجوم: أليو بادجي.

دكة الأهلي

علي لطفي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمود وحيد، عربي بدر، وليد ‏سليمان، محمود عبد المنعم «كهربا»، أحمد الشيخ، مروان محسن.‏