رياضة | دبابة برشلونة تقترب من الرحيل و10 مليون يورو تحسم الصفقة

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر دبابة برشلونة تقترب من الرحيل و10 مليون يورو تحسم الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقترب نادي برشلونة من التضحية بلاعب جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد الإطاحة بالكرواتي إيفان راكيتيتش إلى فريق إشبيلية، وأقتراب رحيل الثنائي لويس سواريز وآرتورو فيدال إلى الكالتشيو.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن النادي الكتالوني يبحث عن عروض ملائمة لرحيل لاعبه السنغالي موسي واجي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الصحيفة أن البلوغرانا يستهدف الحصول على 10 مليون يورو على أقل تقدير من أجل التخلي عن الظهير الشاب وسط اهتمام كبير من عدة أندية ألمانية وفرنسية باللاعب.

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وكان المدافع صاحب الـ 21 عام قد خاض تجربة قصيرة على سبيل الإعارة في الدوري الفرنسي رفقة فريق نيس، والتي انتهت خلال الصيف الحالي.

وضم نيس ظهير البارسا الشاب بنظام الإعارة في الموسم الماضي مع دمج خيار الشراء في العقد ما يتيح للنادي الفرنسي ضمه بشكل نهائي.

يذكر أن واجي قد شارك رفقة نيس خلال خمس مباريات فقط مما جعل النادي الفرنسي لم يتخذ أي خطوه في تفعيل بند الشراء.