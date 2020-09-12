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رياضة | صور مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

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كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر صور مباراة الأهلي والإسماعيلي في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة ‏التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب، ضمن مواجهات ‏الجولة الـ26 ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

تقدم علي معلول في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، وأضاف أليو بادجي الهدف الثاني في ‏الدقيقة 65، وسجل أحمد الشيخ الهدف الثالث في الدقيقة 72.‏

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