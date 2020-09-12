رياضة | محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد إبراهيم يرد على عرض الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم محمد إبراهيم لاعب نادي مصرالمقاصة على الأنباء المتداولة حولرحيله إلى الأهلي خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وخلال تصريحات عبر قناة (أون تايم سبورتس2) عقب الفوز على طنطا بالدوري قال إبراهيم: "لا افكر في أي عروض تلقاها وكل تركيزه ينصب على مواصلة الأداء الجيد مع المقاصة، موضحا أنه سيحسم مصيره بنهاية الموسم".

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وأضاف إبراهيم أن هدفه الرئيسي حاليا يتمثل في العودة لمنتخب مصر مجددا وهو حلم يتمناه أي لاعب.

وتابع: "الفارق الوحيد هو الثقة، فالجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال منحني الثقة وهو ما افتقدته مع عدة مدربين في الزمالك".

وأنهى: "حينما حصلت على الثقة مع المدرب محمد حلمي المدير الفني الأسبق للزمالك، قدمت مستويات طيبة ثم تعرضت لإصابة قوية أبعدتني لفترة وأثرت على مستواي".