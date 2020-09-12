رياضة | أول تعليق من فايلر بعد على الإسماعيلي بالدوري

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فايلر بعد على الإسماعيلي بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه الهام على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر عقب نهاية المباراة وخلال المؤتمر الصحفي :"حققنا فوز هام في مباراة اليوم ونجحنا في حصد 3 نقاط ثمينة".

وعن انتقاد جيرالدو قال :"لا يمكن أنتقد أي لاعب أمام الناس، واليوم جيرالدو لم يكن في أفضل حالاته وكان هناك قصور في المباراة وتحديدا في الشق الهجومي".

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وزاد :"لا أحب أن أقوم بنقد اللاعبين أمام الناس ولكن أفضل أن يكون ذلك بعيدا عنهم".

وواصل :"أقوم بوضع الخطة وفقا للظروف الموجودة وأرى بأن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في صالحنا من أجل استعادة المستوى الذي كنا عليه قبل كورونا".

وأكمل حديثه بالرد حول إمكانية الدفع بعدد من اللاعبين الأخرين في المباريات عقب حسم الدوري قال :"في كل مباراة نضع تشكيل وفقا لها، تركيزنا منصب في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري من أجل تحقيق الفوز وحصد اللقب".