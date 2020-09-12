رياضة | الأهلي يواصل تفوقه التاريخي على الإسماعيلي ويُكرس عقدة الـ10 سنوات

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يواصل تفوقه التاريخي على الإسماعيلي ويُكرس عقدة الـ10 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق الأهلي تفوقه التاريخي على نظيره الإسماعيلي، بعدما تغلب عليهبثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما على ستاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي كل من، علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، وعزز أليو بادجي تقدم الأحمر بالهدف الثاني في الدقيقة 65 ، وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثالث في الدقيقة 72 من زمن اللقاء.

ويُعد هذا الفوز رقم 61 للأهلي على نظيره الاسماعيلي خلال 117 مواجهة رسمية جمعتهما ببطولة الدوري الممتاز، بينما حقق الدراويش 22 انتصارا فقط، وحسم التعادل نتيجة 34 مباراة بينهما (23 إيجابي - 11 سلبي).

ورفع النادي الأهلي رصيد أهدافه في شباك الإسماعيلي خلال مواجهاتهما بالدوري الممتاز إلي 172 هدفًا بعد ثلاثية معلول وبادجي وأحمد الشيخ في لقاء اليوم، بينما توقف رصيد أهداف الدراويش عند 94 هدفًا فقط.

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الإسماعيلي يفشل في إنهاء عقدة الـ10 سنوات:

وفشل الإسماعيلي في إنهاء عقدته الأزلية أمام الأهلي بعد خسارته مجددا في مباراة اليوم.

ولم يستطيع الإسماعيلي الفوز في أي مباراة على الأهلي منذ فوزه بنتيجة 3-1 في لقاء الدور الأول بالدوري موسم 2010/2011 في المباراة التي أقيمت في 21 نوفمبر 2010 أي منذ 10 سنوات تقريبًا، وسجل الأهداف وقتها (شادي محمد – عبد الله الشحات – جودين)، وأحرز هدف الأحمر (أحمد فتحي).

وجمعت 14 مباراة رسمية الفريقين منذ الفوز الأخير للإسماعيلي على الأهلي عام 2010،، فاز المارد الأحمر في 9 مباريات، بينما حسم التعادل 5 مباريات، ولم يستطيع فريق الدراويش تحقيق أي انتصار.