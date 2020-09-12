رياضة | محمد النني ينهي تدريباته مع أرسنال لمواجهة فولهام بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد النني ينهي تدريباته مع أرسنال لمواجهة فولهام بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهي لاعب منتخبنا الوطني محمد النني تدريباته اليوم الجمعة مع فريقه أرسنال استعدادا لمواجهة فولهام غدا السبت ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا السبت فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر النني عاد لصفوف أرسنال بعد انتهاء إعارته من صفوف نادي بيشكتاش التركي.