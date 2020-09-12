رياضة | بعد فوزه على الإسماعيلي.. 3 نقاط تفصل الأهلي عن التتويج رسميًا بلقب الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد فوزه على الإسماعيلي.. 3 نقاط تفصل الأهلي عن التتويج رسميًا بلقب الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح النادي الأهلي على أعتاب التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه، وذلك بعد فوزه اليوم الجمعة، على نظيره الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما على ستاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة المحلية.

جاءت أهداف النادي الأهلي في شباك الإسماعيلي عن طريق علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، وأضاف أليو بادجي الهدف الثاني في الدقيقة 65 ، واختتم أحمد الشيخ ثلاثية المارد الأحمر بالدقيقة 72 من زمن اللقاء.

وارتفع رصيد النادي الأهلي إلي 71 نقطة ويعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري بعد مرور 26 جولة من عمر البطولة، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من الفريق الأبيض نهاية الموسم بسبب انسحابه من قمة الدور الأول ليصبح رصيده الفعلي 49 نقطة.

Advertisements

تعرف على موعد تتويج الأهلي بالدوري الممتاز

ويحتاج النادي الأهلي للفوز فقط في مباراته القادمة ضد الإتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالجولة التاسعة والعشرين وحصد النقاط الثلاث لحسم تتويجه بلقب الدوري بشكل رسمي، حيث سيرتفع رصيده إلي 74 نقطة، بينما سيكون أقصي رصيد يمكن للزمالك الوصول إليه حال فوزه في جميع مبارياته 73 نقطة.

كما يمكن للأهلي حسم لقب الدوري رسميًا قبل مباراته ضد الإتحاد السكندري يوم الإثنين، وذلك حال خسارة الزمالك في مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الأحد المقبل 13 سبتمبر، حيث لن يستطيع الفارس الأبيض في هذه الحالة الوصول لرصيد الفريق الأهلاوي حتي إذا فاز في جميع مبارياته المتبقية.