رياضة | بعد تخطي الإسماعيلي.. كيف يتوج الأهلي بـ"الدرع 42" قبل مواجهة الإتحاد السكندري؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 12 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد تخطي الإسماعيلي.. كيف يتوج الأهلي بـ"الدرع 42" قبل مواجهة الإتحاد السكندري؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الأهلي فوزا عريضًا على حساب نظيره فريق الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما على ستاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

حملت أهداف الأهلي توقيع كل من، علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، وسجل أليو بادجي الهدف الثاني في الدقيقة 65 ، وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثالث للمارد الأحمر بالدقيقة 72 من زمن اللقاء.

هذا الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلي 71 نقطة ويعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما يحتل غريمه التقليدي الزمالك المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من الفريق الأبيض نهاية الموسم بسبب انسحابه من قمة الدور الأول ليصبح رصيده الفعلي 49 نقطة.

3 نقاط تفصل الأهلي عن لقب الدوري الممتاز

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يفصل النادي الأهلي 3 نقاط عن التتويج رسميا بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث يكفيه الفوز على الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل بالجولة 27 والوصول للنقطة 74 لحسم اللقب المحلي، خاصة وأن غريمه الزمالك لن يستطيع الوصول لهذا الرصيد حتي في حالة فوزه في جميع مبارياته المتبقية بالبطولة.

سيناريو مثير يمنح الأهلي لقب الدوري قبل لقاء الإتحاد

يستطيع الأهلي التتويج رسميًا بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه قبل مباراته ضد الإتحاد السكندري يوم الإثنين 14 سبتمبر، وذلك حال خسارة الزمالك في مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها الأحد المقبل 13 سبتمبر بالجولة 27 من البطولة.

الزمالك حال خسارته أمام الإنتاج الحربي سيتوقف رصيده عند (49 نقطة بعد خصم 3 نقاط)، وسيكون أقصي رصيد يمكنه الوصول إليه حال فوزه في مبارياته المتبقية (70 نقطة)، بينما رصيد النادي الأهلي سيكون (71 نقطة) قبل مباراة الاتحاد السكندري وهنا يتوج رسميا بطلا للدوري.