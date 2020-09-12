الامارات | الظفرة يضم سلطان الغافري لموسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يضم سلطان الغافري لموسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الظفرة لكرة القدم تعاقدها مع لاعب الوسط سلطان الغافري، في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الجزيرة، بعقد يمتد إلى موسمين.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه بحضور رئيس شركة الكرة أحمد عمران القبيسي، وقّع سلطان الغافري على عقد انضمامه إلى الظفرة بداية من الموسم الجديد وحتى موسم 2021-2022.

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في المقابل، كشفت شركة الكرة بالنادي عن الزي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، وقرّرت أن يتم تغييره بشكل كلي بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس النادي، إذ بات يتكون الزي من اللون السماوي مع اللون الذهبي.

الظفرة يغير قميصه بشكل كلي بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسه.

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