الامارات | وفاة لاعب أسترالي في أول مباراة له بدوري الرجبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب أسترالي في أول مباراة له بدوري الرجبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة دوري الرجبي في نيو ساوث ويلز بأستراليا، أمس، أن اللاعب جويل دارك (19 عاماً) توفي إثر تعرضه لإصابات في الرأس خلال مشاركته الأولى على مستوى منافسات الكبار.

وأوضحت الرابطة أن دارك كان يرقد في حالة حرجة بمستشفى جون هانتر منذ أن سقط مصاباً خلال مباراة فريقه سنترال نيوكاسل بوتشر بويز أمام ويسترن سوبربس في السادس من سبتمبر الجاري ضمن دوري نيوكاسل. وجرى تأجيل المباريات التي كانت مقررة خلال الأسبوع في دوري نيوكاسل.

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