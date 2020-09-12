الامارات | 5 مواهب تصعد إلى الفريق الأول لنادي الذيد

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواهب تصعد إلى الفريق الأول لنادي الذيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الفريق الأول لنادي الذيد محمد العجماني، عن اكتشاف خمسة لاعبين تم ضمهم للفريق الأول سيتم العمل على تطوير مستوياتهم الفنية، بحيث يكونون جاهزين للمشاركة في الموسم المقبل بالدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى، منهم ثلاثة ينتظرهم مستقبل واعد هم: مانع البلوشي ومبارك الحوسني ومحمد الحمادي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أكثر من لاعب في الذيد قادرون على الوصول لمراحل متقدمة ولا أستبعد أن يكون لهم شأن مميز في المستقبل يقودهم للانضمام إلى المنتخبات الوطنية، في حال واصلوا التزامهم بالتدريبات وعناصر العمل الفني الناجح».

وأضاف: «تم تصعيد خمسة لاعبين من لاعبي المراحل السنية لما يتمتعون به من مواصفات فنية، وهم: مانع البلوشي ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، وراشد الحوسني كلاعب وسط ارتكاز وهو من اللاعبين المواطنين المميزين الذين ظهروا بصورة جيدة جداً خلال فترة الإعداد ويتوقع أن يظهر بشكل مميز في الموسم المقبل، واللاعب محمد الحمادي وهو لاعب مواطن سيكون ضمن المميزين مستقبلاً، وهناك لاعبون من المقيمين ومواليد الدولة تم تصعيدهم ايضاً، منهم المدافع حمد عظيم (مقيم) ولاعب الوسط ماجد غلام (مواليد)».

وأثنى العجماني على جهود مدربي المراحل السنية التي أسهمت في تطوير مستويات اللاعبين ليكونوا رديفاً مهماً للفريق الأول، وقال: «سيتم منح هؤلاء اللاعبين فرصاً كاملة لإثبات جدارتهم ليكونوا في حسابات الجهاز الفني في المباريات الرسمية مستقبلاً».

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وعن استعدادات الفريق للموسم المقبل، قال العجماني: إن «الذيد فريق يتطلع لأن يظهر بشكل دائم بشكل مميز في دوري الدرجة الأولى، لذلك فقد ركزنا في استعداداتنا على تشجيع اللاعبين على ثقافة الفوز، والارتقاء بمستوياتهم البدنية لبناء فريق قوي قادر على العطاء المنتظم، ويتبع نهج نظام احترافي خارج الملعب وداخله».

وختم: «تنتظرنا ثلاث مباريات ودية قوية مقبلة مع دبا الحصن وعجمان وفريق آخر سيتم اعتماده لاحقاً، ونتطلع للاستفادة منها بشكل جيد».

محمد العجماني:

«سيتم منح هؤلاء اللاعبين فرصاً كاملة لإثبات جدارتهم».

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