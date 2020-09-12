الامارات | كأس رئيس الدولة للخيول العربية على مضمار «دونكاستر» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس رئيس الدولة للخيول العربية على مضمار «دونكاستر» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار دونكاستر العريق في بريطانيا، اليوم، المحطة السادسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السابعة والعشرين، وذلك ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير. وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربي إلى الجولة البريطانية للكأس الغالية، لما تمثله من مكانة كبيرة وسمعة عالمية مرموقة، ومشاركة قوية من نخبة الخيول.

وتسجل خيول الإمارات حضوراً قوياً في مشهد سباق القمة الإنجليزية، حيث يقف في مقدمة المرشحين للفوز باللقب وحسم لقب الديربي العربي الإنجليزي، المهر «هتال» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. واستطاع «هتال»، في يوليو الماضي، حسم لقب الديربي الفرنسي، إثر فوزه بلقب سباق «دو بور سانج» الفرنسي.

وتضم قائمة المشاركين: الجواد الأمين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، المتوج، أخيراً، بلقب كأس الوثبة في بلجيكا.

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وعدّ الإعلام الإنجليزي الكأس بوابة الأبطال، الذين ينطلقون من دونكاستر، ويهيمنون على مختلف السباقات العالمية للخيل العربي.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس رئيس الدولة، مطر اليبهوني، في تصريح صحافي، أن النجاحات الكبيرة التي قطعتها الكأس الغالية، للعام الخامس على التوالي وعلى مدار 27 نسخة، تمثل مصدر فخر واعتزاز لمسيرة الخيل العربي.

خيول الإمارات تسجل حضوراً مهماً في السباق المرتقب.. وعلى رأسها المهر «هتال».

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