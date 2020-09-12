الامارات | نادٍ إماراتي ينافس كورينثيانز على ضم البرازيلي تيكسيرا

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شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ إماراتي ينافس كورينثيانز على ضم البرازيلي تيكسيرا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام برازيلية عن دخول أحد أندية دوري الخليج العربي، في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.
وذكرت صحيفة «غلوبو سبورت» أن «نادياً إماراتياً ينافس كورينثيانز البرازيلي على ضم تيكسيرا الذي ينتهي عقده مع سونينغ الصيني في ديسمبر المقبل»، موضحة أن «اللاعب البرازيلي يفكر جدياً في قبول العرض الإماراتي، ومواصلة احترافه بخوض تجربة جديدة في الملاعب العربية».
يُذكر أن القيمة السوقية لأليكس تيكسيرا تبلغ 13.5 مليون يورو، وفي حال رحيله عن سونينغ الصيني، ستقتصر القيمة المادية للصفقة على راتب اللاعب البرازيلي، الذي بدأ مسيرته مع فاسكو دي غاما، قبل أن ينتقل إلى شاختار الأوكراني في 2010، بينما انضم إلى سونينغ الصيني في 2016 مقابل 50 مليون يورو.
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