الامارات | سيرينا وليامز تشارك في «تنس فرنسا»

شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا وليامز تشارك في «تنس فرنسا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت نجمة التنس الأميركية سيرينا وليامز إنها تعتزم السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، لخوض منافسات بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) التي تنطلق في وقت لاحق من سبتمبر الجاري.

جاء ذلك عقب هزيمة وليامز أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، أول من أمس، في الدور قبل النهائي من بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز). وتتطلع وليامز، التي تكمل العام الـ39 من عمرها عشية انطلاق منافسات فرنسا المفتوحة، إلى مواصلة المنافسة من أجل معادلة الرقم القياسي المسجل باسم مارغريت كورت، والمتمثل في إحراز 24 لقباً في بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى.

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